Milano Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia? Non sono i benvenuti. Milizia armata che uccide – Il video

28 Gennaio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo il sindaco di Milano Sala. È una milizia armata che sta uccidendo a sangue freddo cittadini Usa per strada. Sosteniamo le manifestazioni che chiedono di levare l'Ice dalle strade. Se per Piantedosi non è un problema, per noi è un problema" così la Schlein intervenendo alla conferenza stampa su emendamento al decreto referendum per il voto dei fuori sede alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

