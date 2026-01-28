Pompei (Deloitte): "Imprese italiane crescono nella complessità grazie a resilienza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Quello che abbiamo evidenziato nel nostro report è sicuramente, innanzitutto, una grandissima capacità di resilienza delle nostre imprese in periodi molto complessi, di grande incertezza. Eppure, i dati che abbiamo analizzato dimostrano che nel periodo dal 2018 al 2024 c’è stata una crescita importante, soprattutto delle medie aziende, in particolare in termini di fatturato e di profittabilità. Chiaramente, gli elementi che abbiamo messo in evidenza e che hanno consentito questa crescita non sono riconducibili a un unico fattore, ma a una combinazione di più fattori che risultano fondamentali anche in prospettiva. Parliamo quindi di solidità finanziaria, della capacità di prioritizzare gli investimenti, di essere inseriti nelle giuste filiere e di essere aperti ai mercati internazionali. Il tema dell’internazionalizzazione, forse, è uno degli aspetti più ricorrenti nelle imprese di successo che abbiamo riscontrato, anche in quelle medio-piccole. A questo si aggiunge il tema, indubbiamente centrale, delle competenze, che è stato e sarà sempre più significativo per affrontare sfide importanti come la transizione digitale, l’intelligenza artificiale e la transizione energetica. Anche se il tema della sostenibilità è stato in parte accantonato, o messo da parte, in realtà nel mondo delle imprese affrontare una rivisitazione dal punto di vista energetico rimarrà comunque una delle sfide imprescindibili" così l'ad di Deloitte Fabio Pompei, a margine dell'evento "Why Italia, il bello e il buono". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev