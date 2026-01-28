Referendum Giustizia, Boccia: Grave che Governo blocchi voto ai fuori sede – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Il diritto di voto per i fuori sede esiste già. E' già stato sperimentato. Con successo. Eppure la destra non sblocca l'approvazione del decreto elezioni e degli emendamenti per renderlo operativo nel prossimo referendum. Le esperienze fatte hanno dimostrato che si può fare. Ma il governo Meloni fa finta di non capirlo. Usa mille motivi per impedirlo. Non permettere che il voto fuori sede sia possibile per il referendum e' grave". Lo ha detto Francesco Boccia sugli emendamenti del Pd alla Camera per consentire il voto al referendum ai fuori sede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev