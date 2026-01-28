Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Referendum Giustizia, Boccia: Grave che Governo blocchi voto ai fuori sede – Il video

28 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Il diritto di voto per i fuori sede esiste già. E' già stato sperimentato. Con successo. Eppure la destra non sblocca l'approvazione del decreto elezioni e degli emendamenti per renderlo operativo nel prossimo referendum. Le esperienze fatte hanno dimostrato che si può fare. Ma il governo Meloni fa finta di non capirlo. Usa mille motivi per impedirlo. Non permettere che il voto fuori sede sia possibile per il referendum e' grave". Lo ha detto Francesco Boccia sugli emendamenti del Pd alla Camera per consentire il voto al referendum ai fuori sede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»

2.

L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento

3.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

4.

Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: «Bombe sull’Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo»

5.

Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»