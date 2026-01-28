Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: Destra ci ripensi e voti emendamento Pd su voto fuori sede a referendum – Il video

28 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Siamo determinati e convinti nel continuare ad avanzare questa proposta. Il nostro è un appello a Giorgia Meloni ed alla destra a ripensarci e a votare l’emendamento" presentato dal Pd al decreto Elezioni. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, durante la conferenza stampa, alla Camera, per il voto ai fuori sede in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. "La democrazia va tenuta in esercizio, va continuamente esercitata, non si può negare il diritto di voto potenzialmente a milioni di persone", ha aggiunto Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»

2.

L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento

3.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

4.

Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: «Bombe sull’Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo»

5.

Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»