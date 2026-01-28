Schlein: Destra ci ripensi e voti emendamento Pd su voto fuori sede a referendum – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Siamo determinati e convinti nel continuare ad avanzare questa proposta. Il nostro è un appello a Giorgia Meloni ed alla destra a ripensarci e a votare l’emendamento" presentato dal Pd al decreto Elezioni. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, durante la conferenza stampa, alla Camera, per il voto ai fuori sede in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. "La democrazia va tenuta in esercizio, va continuamente esercitata, non si può negare il diritto di voto potenzialmente a milioni di persone", ha aggiunto Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev