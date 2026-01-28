Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Segre: Giorno Memoria non e per gli ebrei, ma per tutti gli altri. Serve per ricordare la Storia – Il video

28 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Quello che ancora non tutti sembrano avere capito è che il Giorno della Memoria non è per gli ebrei, è principalmente per tutti gli altri. Serve per ricordare la nostra storia, quello che fece l’Italia fascista di allora, quello che fecero la Germania nazista e molti Stati europei contro le “razze” considerate inferiori, contro i più deboli e i diversi, contro l’umanità. Il Giorno della Memoria è per ricordare i carnefici, ma anche quelli che si opposero e i Giusti che tentarono a costo della vita di salvare i perseguitati»", lo ha detto Liliana Segre al Quirinale in occasione della cerimonia per il Giorno della Memoria. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

