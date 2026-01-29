Azzurra Ferretti, 19 anni, è scomparsa da domenica scorsa a Roma. L’appello della famiglia sui social

La lite con l'ex, la visita dalla nonna e il cellulare spento: sulla vicenda adesso è stata presentata una denuncia di scomparsa

Adesso c’è una denuncia sulla scomparsa di una ragazza di 19 anni, Azzurra Ferretti, che dopo aver lasciato casa della nonna nel quartiere Centocelle, a Roma, non è più tornata a casa. A presentarla è stata oggi la famiglia, ai carabinieri di Tor Vergata. Aurora si sarebbe allontanata lunedì 26 gennaio scorso, da allora non si hanno più sue notizie.

La lite con l’ex ragazzo e l’sms che avrebbe mandato lei. Poi il silenzio

Ieri il padre della giovane ha lanciato un appello alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. «Mia figlia domenica 25 gennaio ha dormito dall’ex ragazzo, c’è stato un litigio per futili motivi e lei la mattina presto si è presentata a casa di mia madre, in zona Centocelle a Roma. Ed è stata lì fino al pomeriggio quando mia madre mi ha chiamata per dirmi che Azzurra voleva uscire», ha raccontato l’uomo, di professione autista. «In quello stesso momento ho ricevuto una chiamata dall’ex ragazzo, una persona bravissima, dicendomi che gli aveva mandato un sms Azzurra dicendogli di non cercarla», ha spiegato il padre della giovane. La ragazza si è poi allontanata senza dare più notizie e, secondo il racconto del papà, «è successo altre volte che sparisse, ma il giorno dopo veniva ritrovata». L’ultima volta prima di spegnersi il cellulare di Azzurra sarebbe stato localizzato in zona Palmiro Togliatti (altezza parco madre Teresa di Calcutta incrocio con Via Cassiani). Questo pomeriggio, riporta Repubblica, il telefono sarebbe stato localizzato in zona Ponte Mammolo. Il padre ieri, visibilmente preoccupato, ha lanciato un appello alla trasmissione sperando di ritrovarla. Quando è scomparsa Azzurra indossava un completo di pelle azzurro formato da pantaloni e giacchetto con un giubbotto color ghiaccio e dei stivali neri di pelli altezza sopra il ginocchio.