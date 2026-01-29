Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Conte: "Board of Peace di Trump è un suicidio per le Nazioni Unite" – Il video

29 Gennaio 2026 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Le Nazioni Unite hanno perso la credibilità, già da tempo. Aver accettato il Board of Peace di Trump direi che è il coronamento, forse il suicidio , diciamo, direi di un suicidio. Con quella risoluzione le Nazioni Unite hanno di fatto ammesso che tutti i valori presenti nella Carta si possono delegare al potente di turno" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo a un evento della Scuola di Formazione del Movimento 5 Stelle a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

