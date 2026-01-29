Emergenza maltempo, Conte: "Musumeci venga alla Camera a riferire" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 ""Innanzitutto io ritengo che il Ministro Musumeci, come ogni ministro, debba subito venire a riferire in Parlamento, a riferire anche del fatto, se conosceva e certo che doveva conoscere la situazione di Niscemi. Le denunce le hanno state fatte sui rischi geologici, risponda di questo e poi il Movimento 5 Stelle valuterà. Secondo lei la Presidente del Consiglio viene in aula per questa cosa? Ma se a Niscemi, non ha manco parlato con la popolazione e adesso secondo lei viene a fare il dibattito in aula su questo e ci mette la faccia? Adesso venga il Ministro, il Ministro Musumeci, che già sarebbe qualcosa e poi valuteremo" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev