Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAPunti di VistaVideo

Emergenza maltempo, Magi (+Europa): "Meloni arriva tardi e male, servono fondi anche dal Ponte" – Il video

29 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Giorgia Meloni arriva tardi e male sul disastro di Niscemi perché in quattro anni poco o nulla è stato fatto sul dissesto idrogeologico. Molti esponenti della maggioranza sono negazionisti sul cambiamento climatico. Adesso servono risorse, anche prendendole dal progetto del Ponte, se necessario e serve un piano serio contro il dissesto idrogeologico" così il deputato Riccardo Magi di + Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni preoccupata di Vannacci, la frase choc (smentita) nel restroscena del Foglio

2.

Così lo scudo penale “per la polizia” rischia di inguaiare… i poliziotti

3.

Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel ’97, saremo veloci»

4.

Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: «Ci ha copiato»

5.

La studentessa a Liliana Segre: Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze – Il video