Emergenza maltempo, Magi (+Europa): "Meloni arriva tardi e male, servono fondi anche dal Ponte" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Giorgia Meloni arriva tardi e male sul disastro di Niscemi perché in quattro anni poco o nulla è stato fatto sul dissesto idrogeologico. Molti esponenti della maggioranza sono negazionisti sul cambiamento climatico. Adesso servono risorse, anche prendendole dal progetto del Ponte, se necessario e serve un piano serio contro il dissesto idrogeologico" così il deputato Riccardo Magi di + Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev