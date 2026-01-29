Flash mob +Europa con Magi davanti a Ambasciata Usa a Roma contro presenza Ice a giochi olimpici – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Un flash mob davanti all’ambasciata americana a Roma per protestare contro la presenza dell’Ice durante i Giochi di Milano-Cortina. L’iniziativa promossa da +Europa e hanno già aderito Possibile, Partito socialista italiano, Volt Europa, Gaynet, Federazione Giovani Socialisti e altre realtà civiche e politiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev