Fontana (Presidente Camera): "Il ciclismo è lo sport del popolo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "E' grande il coinvolgimento che ha il ciclismo, a differenza anche di altri sport, proprio passando per i paesi, per i borghi, anche quelli magari a volte più sperduti. Gli si dà un momento di visibilità e di pubblicità che fa scoprire l'Italia. Tanti a volte hanno scoperto dei luoghi proprio grazie alle dirette televisive e quindi anche questa è una funzione assolutamente fondamentale e fa capire l'unità che c'è fra questo sport e il popolo. E' il vero e proprio sport del popolo" così il presidente della Camera Fontana aprendo l'evento "Sulle strade di Coppi e Bartali, il ciclismo professionistico nel 2026". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev