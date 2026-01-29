Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Fontana (Presidente Camera): "Il ciclismo è lo sport del popolo" – Il video

29 Gennaio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "E' grande il coinvolgimento che ha il ciclismo, a differenza anche di altri sport, proprio passando per i paesi, per i borghi, anche quelli magari a volte più sperduti. Gli si dà un momento di visibilità e di pubblicità che fa scoprire l'Italia. Tanti a volte hanno scoperto dei luoghi proprio grazie alle dirette televisive e quindi anche questa è una funzione assolutamente fondamentale e fa capire l'unità che c'è fra questo sport e il popolo. E' il vero e proprio sport del popolo" così il presidente della Camera Fontana aprendo l'evento "Sulle strade di Coppi e Bartali, il ciclismo professionistico nel 2026". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni preoccupata di Vannacci, la frase choc (smentita) nel restroscena del Foglio

2.

Così lo scudo penale “per la polizia” rischia di inguaiare… i poliziotti

3.

Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel ’97, saremo veloci»

4.

Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: «Ci ha copiato»

5.

La studentessa a Liliana Segre: Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze – Il video