Mattarella a Dubai con rappresentanza imprenditori italiani: Testimonianza di eccellenza – Il video

29 Gennaio 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Dubai, 29 gennaio 2026 “Io sono grato all'ambasciatore e al console per questo incontro. Rivolgo un saluto, insieme al Vice Ministro degli Esteri, alla delegazione che mi accompagna da Roma. Voi siete la testimonianza dell'eccellenza delle relazioni e della collaborazione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Vorrei dare un saluto particolare al personale del consolato per ringraziarli molto dell'attività che svolgono, attività crescente, perché lo stato di salute crescente delle nostre relazioni porta più lavoro per il consolato. Questo è un po' pesante per chi vi lavora, ma è importante per tutti coloro che sono presenti qui per attività di ogni genere, economica, finanziaria, culturale, di qualunque tipo di sicurezza, di qualunque altro livello” così il presidente Mattarella in un incontro con la rappresentanza dell’imprenditoria italiana a Dubai. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

