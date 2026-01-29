Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Metsola: "Costruire democrazia europea significa affermare libertà e migliorare vita delle persone" – Il video

29 Gennaio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "In un mondo sempre più imprevedibile l'eredità di De Gasperi risuona oggi più che mai. Già negli anni '50 comprendeva che costruire la democrazia europea significava rafforzare le nostre libertà condivise. Un principio che resta fondamentale anche oggi e che ha insegnato difendere la libertà e la democrazia. Ma significa anche migliorare la vita delle persone" così la presidente del Parlamento Europeo Metsola, intervenendo all'evento "L'eredità di De Gasperi: l'Europa della difesa della libertà". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

