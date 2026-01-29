Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Metsola: "Mi hanno chiesto se l'Europa sia debole, ma non lo è" – Il video

29 Gennaio 2026 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Qualcuno oggi mi ha chiesto se l'Europa è debole e ho risposto: no, non lo è. Sette delle dieci potenze economiche più forti sono europee, abbiamo talenti straordinari, leadership, ma forse non abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo. Ho detto: 'Siamo l'Europa, che cavolo!'" così la presidente del Parlamento Europeo Metsola, intervenendo all'evento "L'eredità di De Gasperi: l'Europa della difesa della libertà". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

