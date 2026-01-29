Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
ESTERIDonald TrumpRomano ProdiUnione europeaUSA

Romano Prodi: «Contro Trump ci vuole un’Europa a due velocità»

29 Gennaio 2026 - 09:22 Alba Romano
embed
romano prodi
romano prodi
L'ex premier: il trumpismo è un balzo in avanti su un cammino già iniziato

«La strada per l’Unione europea è segnata: bisogna procedere in tempi brevissimi a un’Europa a più velocità. Detto altrimenti: chi decide va avanti e gli altri si arrangino». Lo afferma, in un’intervista a La Stampa, l’ex premier Romano Prodi. «Il trumpismo è un balzo in avanti che però è parte di un cammino già iniziato da tempo. In particolare rispetto al distacco degli Usa dall’Europa. Personalmente non ero certo in sintonia politica con i Bush, padre e figlio, ma entrambi appartenevano ad una famiglia di stampo europeo. Clinton divenne europeo per intelligenza politica. Poi è arrivato Obama: per lui Singapore e Copenaghen erano la stessa cosa».

Prodi, Trump e Obama

Secondo l’ex premier «il fatto nuovo è la violazione delle regole democratiche e in questo il concetto di ‘America first’ interpreta un sentimento profondo dell’animo americano. Con tante istituzioni dedicate alla sicurezza che gli Usa hanno a disposizione, inviare ai Giochi olimpici l’Ice che ha funzioni dedicate al controllo delle immigrazioni, appare, dopo i fatti del Minnesota, una inutile prova di forza. Quasi una provocazione. Il governo italianoersevera nella sua ambiguità. Da un lato la presidente del Consiglio è obbediente a Trump, tenendo però i piedi in Europa. Fino a quando Stati Uniti ed Europa non erano incompatibili sui grandi temi, il governo italiano poteva mantenere questa doppia appartenenza. Il dramma per l’Italia e per il suo governo è che Trump ha chiuso lui la stagione dell’ambiguità».

Il distacco

Prodi dice che «oramai c’è un distacco profondo tra l’etica della democrazia europea e l’etica di Trump, che esprime e manifesta concretamente una definitiva scelta di prevalenza della forza sul diritto. Il governo italiano non può fare la stessa scelta. È tanto tempo che lo ripeto, ma oramai è chiaro a tutti: urge un’Europa a più velocità, o a cerchi concentrici, la si chiami come si vuole. Abbiamo alle spalle un successo grandioso, l’Euro: eravamo in 12, ora siamo in 20. Una prova più prova di questa non esiste. Ecco, l’Europa è un grande disegno, ma ha bisogno di un forte carica emotiva. E il momento è arrivato».

Articoli di ESTERI più letti
1.

La minaccia di Trump: «Se perdiamo le Midterm succederanno cose molto brutte»

2.

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»

3.

Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo»

4.

Come sta davvero Donald Trump? Dai capelli bianchi al “vuoto” sull’Alzheimer del padre, le condizioni di salute del presidente Usa

5.

Crans-Montana, il giallo dei filmati di 250 telecamere pubbliche svaniti nel nulla. La polizia ai pm: «Le immagini sono state cancellate»

leggi anche
Prodi ne ha per tutti «Ursula Doveva fare l'assicuratrice. Meloni piace in Usa perché obbedisce»
ESTERI

Prodi e l’Europa «umiliata» dal patto tra Usa e Russia: «Ora integrazione o suicidio»

Di Alba Romano
Romano Prodi
ESTERI

Romano Prodi e la fase nuova della geopolitica mondiale: «Ora decidono gli autocrati come Trump e Putin»

Di Alba Romano
Giorgia Meloni Alfredo Mantovano
POLITICA

Il governo toglie la scorta degli 007 a Renzi, Prodi, Monti, D’Alema e Gentiloni. Protezione invariata per Meloni, Draghi e Conte: ecco perché

Di Diego Messini