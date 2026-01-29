Salvini: "Siamo dalla parte dell'agente di Polizia che si è difeso, no polemiche" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Mi spiace che a sinistra, compresa la segretaria del Pd, qualcuno polemizzi sul fatto di sangue di Rogoredo in cui un agente della Polizia di Stato ha fatto esclusivamente il suo lavoro, difendendosi dall'estrazione di un'arma che solo successivamente si è scoperta salve, da parte di un personaggio noto in zona e alle cronache giudiziarie. Indagare per omicidio volontario un agente che ha difeso se stesso e i suoi colleghi di fronte a un pregiudicato mi sembra veramente ingeneroso. Si faccia polemica politica su tutto, ma non sulla vita di un poliziotto che sta soffrendo, visto che ammazzare qualcuno ti segna per la vita. Mi sembra veramente scorretto e noi siamo al fianco dell'agente e di tutti gli agenti e di tutti i familiari di chi fa quel lavoro difficile" così il Ministro Salvini, a margine della presentazione volume “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari", alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev