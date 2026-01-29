Ucraina, Trump: «Putin ha accettato di non attaccare per una settimana, su mia richiesta»

Le informazioni filtrano dalla Casa Bianca. Witkoff: «Sono quasi conclusi gli accordi su sicurezza e prosperità tra Kiev e Mosca»

In merito alla guerra in Ucraina Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui ha accettato. L’informazione è passata durante una riunione del gabinetto presidenziale a Washington. «Ce la faremo», ha dichiarato il presidente Usa sul conflitto. «Steve Witkoff sta lavorando molto duramente, così come Jared e tutti gli altri, e penso che ce la faremo».

A che punto sono i colloqui tra Russia e Ucraina

Intanto i colloqui tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, «proseguiranno tra circa una settimana» e secondo l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ci sono dei sviluppi «positivi». «Le parti stanno discutendo del territorio e stanno accadendo molte cose positive», ha affermato dalla Casa Bianca Witkoff, aggiungendo che «l’accordo sul protocollo di sicurezza è in gran parte completato, così come quello sulla prosperità».