Comitato Remigrazione: "Matteotti sta bene dove sta", il video rilanciato dal Pd sui social – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Matteotti? Sta bene dove sta" così gli esponenti del Comitato per la Remigrazione alla Camera, in risposta a un manifesto esposto dall'onorevole Riccardo Magi di +Europa che mostrava un'immagine di Matteotti e la scritta "La Storia vi osserva". Il video è stato rilanciato dai parlamentari del Partito Democratico: "Ecco chi voleva parlare oggi alla Camera". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev