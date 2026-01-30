Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Comitato Remigrazione: "Matteotti sta bene dove sta", il video rilanciato dal Pd sui social – Il video

30 Gennaio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Matteotti? Sta bene dove sta" così gli esponenti del Comitato per la Remigrazione alla Camera, in risposta a un manifesto esposto dall'onorevole Riccardo Magi di +Europa che mostrava un'immagine di Matteotti e la scritta "La Storia vi osserva". Il video è stato rilanciato dai parlamentari del Partito Democratico: "Ecco chi voleva parlare oggi alla Camera". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

