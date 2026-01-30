Conferenza del Comitato Remigrazione alla Camera, Pd, M5s e Avs occupano la Sala Stampa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5S e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Lega con esponenti neofascisti. Courtesy: Augusto Cantelmi Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev