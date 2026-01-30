Deputati opposizione leggono costituzione in sala stampa alla Camera contro conferenza remigrazione – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Prima dell'orario previsto per l'inizio della conferenza stampa sulla 'Remigrazione' organizzata da forze politiche di estrema destra, un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala delle conferenze stampa della Camera. I parlamentari delle opposizioni, con in mano copie della Costituzione, hanno intonato Bella Ciao. Presente in sala anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, organizzatore dell'incontro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev