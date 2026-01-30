Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAPunti di VistaVideo

Deputati opposizione leggono costituzione in sala stampa alla Camera contro conferenza remigrazione – Il video

30 Gennaio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Prima dell'orario previsto per l'inizio della conferenza stampa sulla 'Remigrazione' organizzata da forze politiche di estrema destra, un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala delle conferenze stampa della Camera. I parlamentari delle opposizioni, con in mano copie della Costituzione, hanno intonato Bella Ciao. Presente in sala anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, organizzatore dell'incontro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il nuovo partito di Roberto Vannacci: «Punto al 20%»

2.

L’epic fail sui treni in ritardo per Milano-Cortina, sui social parte lo sfottò a Salvini da Italia Viva – La foto

3.

Giorgia Meloni preoccupata di Vannacci, la frase choc (smentita) nel restroscena del Foglio

4.

Calenda litiga con Renzi, si intromette Casalino. L’accusa sull’Ucraina e la propaganda: «Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass»

5.

Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti. In agenda un incontro «chiarificatore» tra Salvini e l’ex generale