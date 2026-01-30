Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAPunti di VistaVideo

Ricciardi (M5S): Nessuno spazio ai neofascisti, le loro non sono opinioni ma crimini – Il video

30 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Le loro non sono opinioni, questi sono crimini, tutti. Qui vicino c’è il il posto di Matteo Organ. Nilde Iotti occhi è stata fatta presidente di questa Camera, e poi è diventata presidente del Senato. I nazisti non devono entrare” lo ha dichiarato il deputato Ricciardi al presidio nella sala conferenze della Camera dei deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il nuovo partito di Roberto Vannacci: «Punto al 20%»

2.

L’epic fail sui treni in ritardo per Milano-Cortina, sui social parte lo sfottò a Salvini da Italia Viva – La foto

3.

Giorgia Meloni preoccupata di Vannacci, la frase choc (smentita) nel restroscena del Foglio

4.

Calenda litiga con Renzi, si intromette Casalino. L’accusa sull’Ucraina e la propaganda: «Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass»

5.

Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti. In agenda un incontro «chiarificatore» tra Salvini e l’ex generale