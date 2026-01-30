Gli auguri di Mattarella al Foglio

Il pensiero del presidente della Repubblica per il compleanno del quotidiano

«I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento su Il Foglio in occasione dei trent’anni del quotidiano. «Oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato. In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale», dice il presidente della Repubblica.

Mattarella e Il Foglio

“In tre decenni di vita il Foglio ha saputo conquistarsi, nel non facile panorama editoriale italiano, il suo spazio di voce critica, capace di suscitare proposte, dibattito, confronto, sulle principali vicende politiche, economiche e culturali del nostro paese», prosegue. «Sin dal suo esordio, il Foglio si è caratterizzato come giornale d’opinione, grazie a una veste grafica e alla innovativa scelta dei contenuti, proponendo sempre, con assertività e disponibilità al confronto, una prospettiva mai scontata». L’augurio rivolto al quotidiano è quindi «di svolgere la sua missione editoriale con rinnovato impegno e determinazione».