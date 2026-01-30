Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
CULTURA & SPETTACOLOInformazioneQuirinaleSergio Mattarella

Gli auguri di Mattarella al Foglio

30 Gennaio 2026 - 09:40 Alessandro D’Amato
embed
mattarella
mattarella
Il pensiero del presidente della Repubblica per il compleanno del quotidiano

«I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento su Il Foglio in occasione dei trent’anni del quotidiano. «Oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato. In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale», dice il presidente della Repubblica.

Mattarella e Il Foglio

“In tre decenni di vita il Foglio ha saputo conquistarsi, nel non facile panorama editoriale italiano, il suo spazio di voce critica, capace di suscitare proposte, dibattito, confronto, sulle principali vicende politiche, economiche e culturali del nostro paese», prosegue. «Sin dal suo esordio, il Foglio si è caratterizzato come giornale d’opinione, grazie a una veste grafica e alla innovativa scelta dei contenuti, proponendo sempre, con assertività e disponibilità al confronto, una prospettiva mai scontata». L’augurio rivolto al quotidiano è quindi «di svolgere la sua missione editoriale con rinnovato impegno e determinazione».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Gerry Scotti, le Letterine e Fabrizio Corona: «Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano»

2.

Serena Brancale: «Cosa cambierei del Festival? Potremmo cominciare alle 18. Spritz e Sanremo!» – L’intervista

3.

Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram, la decisione dopo le “rivelazioni” nel video di Fabrizio Corona

4.

Trump divide i vip: Kristen Stewart annuncia di lasciare gli Usa, Nicki Minaj sostiene il presidente

5.

Mediaset (e Pier Silvio Berlusconi) rispondono a Fabrizio Corona dopo Falsissimo: «La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna»

leggi anche
POLITICA

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

Di Franco Bechis
ESTERI

Usa, giornalisti Rai fermati e minacciati dall’ICE: «Aprite o spacchiamo il finestrino». Le opposizioni: «Meloni protesti con Trump» – Il video

Di Alba Romano
leonardo maria del vecchio indagine incidente stradale ferrari
ATTUALITÀ

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

Di Alessandro D’Amato