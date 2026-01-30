Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Ripreso in diretta Rai mentre tenta di suicidarsi: i poliziotti lo salvano in tempo

30 Gennaio 2026 - 10:54 Ugo Milano
L'episodio è accaduto mentre una giornalista Rai raccontava le operazioni di sgombero degli ex mercati generali di via Ostiense, a Roma

Mentre una giornalista del Tgr Rai raccontava in diretta le operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex mercati generali di via Ostiense, a Roma, un 38enne afghano ha scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino, gridando frasi sconnesse e minacciando di lanciarsi nel vuoto. Il gesto, immortalato in diretta televisiva, è stato fortunatamente notato in tempo dagli agenti della polizia locale, presenti sul posto, che sono intervenuti per bloccare l’uomo un istante prima del gesto estremo.

I complimenti del sindacato dei poliziotti

Le procedure di identificazione e affidamento ai servizi sanitari sono ancora in corso. Nel frattempo, gli agenti coinvolti hanno incassato i complimenti di Marco Milano, segretario romano del sindacato Sulp: «Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno salvato una vita umana. Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli, alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalità diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la ‘mission’ delle Polizie Locali d’Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti ed organici all’altezza delle garanzie di Sicurezza dei cittadini».

