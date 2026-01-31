Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICACarlo NordioRiforma giustizia

Nervi tesi all’inaugurazione dell’anno giudiziario, le proteste dei magistrati sulla riforma della Giustizia: «Toghe mai così vulnerabili»

31 Gennaio 2026 - 11:18 Ygnazia Cigna
embed
Da Roma a Palermo, oltre a Milano e Caltanissetta: gli interventi dei magistrati critici con il ministro Carlo Nordio. Il procuratore di Napoli Gratteri: «Parla di blasfemia? Inappropriato»

«Il ruolo delle corti e dei giudici è più che mai centrale e determinante, e tuttavia mai come oggi le corti appaiono fragili e vulnerabili, esposte alle censure di un senso comune che le descrive come una minaccia e una trappola per l’esercizio dei pubblici poteri, invece che come un insostituibile regolatore della complessità sociale». Sono le parole contenute nelle conclusioni della relazione del presidente della Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Inaugurazione dell’anno giudiziario nelle Corti d’appello. I nervi sono tesi, soprattutto dopo che ieri c’è stato un duro faccia a faccia tra governo e magistratura nell’aula magna della Cassazione. Alle critiche delle toghe, infatti, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha replicato senza mezzi toni: «Ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l’indipendenza della magistratura».

Gratteri: «Nordio parla di blasfemia? Inappropriato»

La cerimonia potrebbe essere l’ultima inaugurazione celebrata dalla magistratura nel suo attuale assetto unitario. La nuova riforma costituzionale targata Meloni-Nordio separa, infatti, le carriere e gli organi di autogoverno di giudici e pubblici ministeri, modificando profondamente l’organizzazione interna del sistema giudiziario. In risposta alla «blasfemia» citata da Nordio, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, afferma: «È un termine inappropriato. Il ministro Nordio è una persona colta, conosce molto bene la lingua italiana, ma questa volta ha usato un termine inappropriato».

«Riforma disfunzionale ai reali bisogni della giustizia»

Non perdono l’occasione i magistrati per far valere la propria posizione sulla riforma. «Non è accettabile sostenere che i giudici non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattiti sulle richieste del collega pubblico ministero. Se fosse vero, vi sarebbe una grave emergenza per lo Stato di diritto, ma non risulta rilevato da alcun organismo internazionale. La realtà è che la magistratura italiana è un ordine dello Stato sano», dichiara il presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei nel suo discorso alla presenza, tra gli altri, proprio del ministro Nordio. Nel suo intervento ci tiene a sottolineare che «questa riforma non inciderà in alcun modo sui tempi della giustizia, che nel nostro distretto per fortuna sono sopportabili, ma che, a livello nazionale, sono insopportabilmente lunghi». Sulla stessa lunghezza d’onda il discorso della presidente della Corte d’appello di Brescia Giovanna Di Rosa, nel corso dell’inaugurazione, secondo la quale la riforma è «disfunzionale ai reali bisogni della giustizia».

In aggiornamento

Articoli di POLITICA più letti
1.

La conferenza stampa con Casapound alla Camera finisce nel caos e viene annullata. Le opposizioni occupano e intonano Bella Ciao – Il video

2.

Il blitz di Casapound e Skinhead davanti alla Camera: «Remigrazione per rimandare a casa i migranti legali» – Video

3.

Roberto Saviano: il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie

4.

Calenda litiga con Renzi, si intromette Casalino. L’accusa sull’Ucraina e la propaganda: «Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass»

5.

«Per il Ponte ci vuole tempo, l’emergenza a Niscemi è adesso»

leggi anche
ALBERTO DELL'UTRI MARCELLO DELL'UTRI
POLITICA

Marcello Dell’Utri: «Al convegno della giustizia? Non ero io, era mio fratello»

Di Alba Romano
computer magistrati ai
POLITICA

Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare

Di Sara Menafra
nordio-giustizia-comunicazioni
POLITICA

Nordio: «Molti all’opposizione sono pro riforma della Giustizia, ma votano “no” per politica». Sul sito del ministero una foto a fumetti

Di Ugo Milano
chiara poggi giorgia meloni
ATTUALITÀ

Sì, l’inchiesta su Garlasco fu fatta male. Ma non c’entra nulla con la riforma della giustizia. Ecco perché – Il video

Di Cecilia Dardana