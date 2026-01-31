Questo video non mostra agenti ICE dentro una scuola
Circola nelle condivisioni Facebook una clip che mostrerebbe un intervento degli agenti ICE dentro una scuola. Senza dubbio attualmente l’America è turbata da operazioni degli agenti federali – specialmente a Minneapolis -, che spesso non si limitano solo alla ricerca di pericolosi immigrati irregolari. Ma il filmato in oggetto appartiene realmente a questo contesto? È una domanda che dovremmo porci sempre.
Per chi ha fretta:
- Una clip mostrerebbe l’intervento degli agenti ICE in una scuola.
- Le immagini risalgono al settembre 2022 e sono ambientate in una scuola di Houston in texas.
- Il contesto è quello di un falso allarme riguardo alla presenza di un attentatore alla Heights High School.
Analisi
La clip sulla presunta retata degli agenti ICE in una scuola presenta un testo introduttivo di cui riportiamo il primo passaggio:
C’è qualcosa di profondamente inquietante in ciò che sta accadendo negli Stati Uniti.
Le operazioni dell’ICE, l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione, stanno entrando sempre più spesso negli spazi della vita quotidiana: scuole, università, luoghi di lavoro.
Quelli non sono agenti ICE
I presunti agenti ICE sono in realtà dei poliziotti intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante la presenza di un attentatore alla Heights High School nella città di Houston in Texas. I fatti riguardano il 13 settembre 2022. Alla fine si scoprirà che si era trattato di un falso allarme.
Conclusioni
Abbiamo visto che il filmato in oggetto non mostra agenti ICE mentre svolgono una retata in una scuola americana. I fatti si sono svolti nel settembre 2022 in Texas. Riguardano il falso allarme di un attentato.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.