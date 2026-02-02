Laura Fernandez: la politologa «cresciuta tra le mucche» che ha vinto le elezioni in Costa Rica

39 anni, è l'erede politica di Chaves e promette lotta alla criminalità

39 anni, politologa e «cresciuta in mezzo alle mucche». Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica con una promessa precisa: lottare contro la criminalità. L’erede politica del conservatore Rodrigo Chaves e ammiratrice di Nayib Bukele, ha guidato due ministeri nel governo del suo mentore, al potere dal 2022. Per arginare la violenza legata al narcotraffico in un Paese a lungo considerato tra i più sicuri della regione, colei che si definisce la «candidata della continuità» promette di completare la costruzione di una prigione di massima sicurezza ispirata al Centro di detenzione per il terrorismo (Cecot) di Bukele, di inasprire alcune pene o addirittura di sospendere i diritti nelle zone afflitte dalla criminalità. Proprio come in un Salvador sottoposto a un lungo regime di emergenza.

Il modello Bukele

«Potete stare certi che la sicurezza rimarrà una delle principali priorità» del governo, ha promesso al presidente salvadoregno in un video durante la campagna elettorale. Lui si è immediatamente congratulato per telefono non appena sono stati resi noti i primi risultati. I suoi oppositori la accusano di «opportunismo» per aver adottato il modello Bukele, molto popolare in molti paesi dell’America Latina per aver posto fine alla violenza delle bande, ma anche aspramente criticato dai difensori dei diritti umani per i suoi abusi, le detenzioni arbitrarie e gli atti di tortura. Fernandez spera di ottenere la maggioranza parlamentare tale da consentirle di apportare cambiamenti all’interno del potere giudiziario, che Rodrigo Chaves ritiene responsabile dell’aumento della criminalita’ legata al traffico di droga.

Chi è Laura Fernandez

Nata a Puntarenas, porto del Pacifico colpito dal narcotraffico, Figlia di un agricoltore e di un’insegnante, Fernandez ha raccontato di essere cresciuta in mezzo alle mucche. In politica ha adottato lo stile sarcastico e frontale del presidente Chaves. Durante la campagna elettorale, l’esperta di politiche pubbliche ha affermato di non voler «lottare con i maiali» per non finire ricoperta di fango. «Il suo tono è volgare e populista, una pallida copia del presidente», ha ironizzato Laura Chinchilla, prima donna presidente del Costa Rica, che aveva vinto le elezioni al primo turno nel 2010. Fernandez sara’ la seconda donna a governare il Costa Rica. I suoi avversari sostengono che sia solo un burattino e che sarù il suo mentore a governare dietro le quinte. Temono inoltre che lei tenti di modificare la Costituzione per consentire al presidente uscente di ricandidarsi tra quattro anni, cosa attualmente vietata dalla legge.