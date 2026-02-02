Mario Tozzi: «Non solo frane: l’Italia a rischio anche con terremoti ed eruzioni»

Il geologo: i territori più vulnerabili sono le colline adriatiche, l'intero Appennino, la Sicilia (eccettuata la zona iblea) e alcune zone prealpine e liguri

Non solo frane, l’Italia è a rischio terremoti ed eruzioni. Il geologo e divulgatore Mario Tozzi lo spiega oggi su La Stampa: «Nel quadro geologico italiano, caratterizzato da un’attività profonda notevole e spesso da rocce poco consistenti, i territori più vulnerabili sono le colline adriatiche, l’intero Appennino, la Sicilia (eccettuata la zona iblea) e alcune zone prealpine e liguri. L’Italia è stretta nella collisione profonda che avviene tra la placca europea e quella africana e che è l’ultima responsabile della nascita di Alpi e Appennino. Da questo derivano le rocce prima menzionate, ma anche parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche».

Metà Italia a rischio

Secondo Tozzi «a voler essere conservativi, poco meno della metà del territorio e della popolazione italiana sono a rischio sismico. Il rischio più elevato caratterizza tutto l’Appennino, dalla Garfagnana allo Stretto di Messina (l’area più pericolosa e vulnerabile di tutte), l’area di Catania, il Friuli e l’Emilia Romagna, oltre a qualche sporadica evenienza nelle Alpi, in Liguria e nel Lazio. Solo la Sardegna e la Puglia murgiano-salentina sono praticamente esenti da terremoti autoctoni», si conclude.

La protezione dal rischio

E infine: «Proteggersi dal rischio naturale è una questione prima di tutto culturale e solo successivamente scientifico-tecnica: bisogna sapere che l’Italia è fatta così, che noi non ne abbiamo tenuto il benché minimo conto, che c’è una crisi climatica in atto che rende ogni evento meteorologico potenzialmente distruttivo e che le opere da sole non ci salveranno, salvo che per il solo rischio sismico».