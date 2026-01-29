Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Niscemi, quel servizio al tg del 1997 con mille sfollati per la frana. E su cui dopo non si fece nulla – Il video

29 Gennaio 2026 - 19:05 Bruno Gaetani
E intanto il sindaco si difende: «Le mancate opere di risanamento? Ogni anno mando una lettera a presidente della Repubblica, della Regione e del Consiglio»

«A Niscemi, una cittadina in provincia di Caltanissetta, una frana di vaste proporzioni ha investito tre quartieri della città provocando l’evacuazione di un migliaio di persone». A prima vista, queste parole sembrano descrivere alla perfezione ciò che è accaduto nei giorni scorsi nel piccolo comune siciliano. E in parte è effettivamente così. Ma a guardare bene, quella frase è stata estrapolata da un telegiornale del 1997, l’ultima volta in cui proprio a Niscemi si verificò una frana come quella avvenuta nei giorni scorsi.

Il precedente del 1997

La clip del Tg5, che risale a ormai quasi tre decenni fa, ha cominciato a circolare sui social, diffusa dal creator See Lallero e sottolinea ancora una volta l’impressionante somiglianza tra la frana avvenuta nel 1997 e quella dei giorni scorsi. Le immagini sono simili: case sull’orlo del precipizio e con vistose crepe nei muri. Eppure, come ricorda anche Gian Antonio Stella sul Corriere, è noto da tempo – per la precisione, da 230 anni – che in quell’area non si sarebbe mai dovuto edificare. La prima frana significativa risale almeno al 1790, quando «il lato opposto al pendio della montagna si sollevò in un piano e unitosi al pendio abbassato coll’altro lato formò li due piani inclinati che ora si vedono».

Il sindaco si difende: «Nessuna inadempienza da parte nostra»

Sulle responsabilità di quanto accaduto è in corso un duro scontro tra governo, opposizioni e istituzioni locali. Per queste ultime, è Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, a rispondere a chi contesta al Comune di non avere presentato progetti per opere di consolidamento della collina dopo la frana del 1997: «Ho una cartella sul mio computer, gli uffici hanno la documentazione. Inoltre, ad ogni anniversario della frana del 1997 ho mandato una lettera al presidente della Repubblica, al presidente della Regione, al presidente del Consiglio, ai capi dipartimento. Peraltro, solo a dicembre del 2025 abbiamo ottenuto i soldi previsti nella fase 2 e 3 della frana di 29 anni fa, per cui ci abbiamo lavorato», si difende il primo cittadino.

Credits video copertina: X/See_Lallero

