Nuova Zelanda, frana travolge campeggio. Molti dispersi – Il video

La frana ha colpito diversi camper e il blocco di servizi igienici del campeggio, situato sull'Isola del Nord, in una zona colpita dalle forti piogge notturne

Una frana ha travolto un campeggio nel nord della Nuova Zelanda, a causa delle forti piogge. Diverse persone risultano disperse, hanno riferito la polizia e i soccorritori. La frana ha seppellito e schiacciato un blocco di servizi igienici del campeggio, situato ai piedi del Monte Maunganui, un vulcano spento, secondo video e foto diffusi dai media locali. Testimoni e soccorritori hanno confermato di aver sentito voci sotto le macerie.

Il vice commissario di polizia Tim Anderson ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto che il numero dei dispersi era di poche decine, senza fornire ulteriori dettagli. La frana ha colpito diversi camper e il blocco di servizi igienici del campeggio, situato sull’Isola del Nord, in una zona colpita dalle forti piogge notturne. «Mi sono girata e ho visto la terra precipitare su alcune delle strutture», ha detto all’emittente pubblica Rnz Nix Jaques, una donna che stava per scalare la montagna. «C’erano veicoli che sono stati spostati. È caduto su un blocco sanitario. Credo che ci fossero persone nella doccia. E ha spostato un camper», ha detto.