La rissa tra due famiglie per un ragazzo conteso a Palermo

Tre donne si sarebbero aggredite colpendosi anche con caschi da motociclista. Una di loro ha riportato la frattura del naso

Un 32enne è stato arrestato e altre cinque sono state denunciate per una lite familiare in via Monfenera a Palermo. A scatenarla sarebbe stata la gelosia tra due ragazzine innamorate dello stesso giovane. I denunciati sono quattro donne e un uomo tra i 18 e i 54 anni. Le ostilità sono cominciate nella mattinata di domenica con uno screzio avvenuto nella zona del mercato di Ballarò. Poi la sera alle 22 la situazione è definitivamente degenerata: dalle parole si è passati alle mani e la strada si è trasformata in un ring improvvisato che ha coinvolto 15 persone.

Le tre donne

Durante la rissa, particolarmente violenta, tre donne si sarebbero aggredite colpendosi anche con caschi da motociclista. Una di loro ha riportato la frattura del naso, mentre un’altra è rimasta ferita a un orecchio, in una sequenza di momenti concitati che ha seminato caos tra i residenti. Quando sono arrivati i carabinieri la situazione si era calmata, ma l’uomo di 32 anni ha tentato di riaccendere lo scontro, cercando di avventarsi contro alcuni dei contendenti. Fermato dai carabinieri, ha tentato di aggredirli. Da qui l’arresto che è stato convalidato dal gip di Palermo. Nei confronti dell’indagato è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.