Follia a Palermo, 33enne colpita per sbaglio durante un agguato nelle zone della movida

I colpi partiti da una Smart. La vittima sarà sentita dagli inquirenti nelle prossime ore ma sembrerebbe non esser lei l'obiettivo della sparatoria

Non è in pericolo di vita Valentina Peonio, 33enne, ferita da un colpo di fucile a Palermo la scorsa notte. La ragazza è stata portata all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbe stata lei il bersaglio dell’aggressore che è poi fuggito su una Smart. La sparatoria è avvenuta in una delle zone della movida cittadina. La vittima sarà sentita dagli inquirenti nelle prossime ore. Quando ha ricevuto i colpi aveva appena finito di bere un drink in un locale di via Quintino Sella, adiacente alla piazza e si stava dirigendo verso l’auto.

Caccia all’autista della smart

Secondo quanto ricostruisce Repubblica Palermo le radiografie hanno evidenziato che la ragazza è stata raggiunta da una trentina di pallini, non in modo profondo, nel collo e sulla schiena nella regione dorsale destra. Ci sono alcune fratture costali ma non danni vascolari. I colpi sarebbero partiti da una Smart parcheggiata in piazza Nascè. A bordo, secondo quanto rilevato dai circuiti di videosorveglianza, due persone, forse un ragazzo e una ragazza. Subito dopo gli spari l’auto è partita via verso piazza don Bosco. Avrebbe investito due pedoni all’altezza di via Mazzini facendo poi perdere le proprie tracce.