Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAbruzzoBambiniFamiglia nel boscoL'AquilaNatale

Famiglia nel bosco, le valutazioni nell’ordinanza sulla mancata riunificazione (per ora) a Natale: «Ignorata la bronchite acuta della figlia»

21 Dicembre 2025 - 10:37 Stefania Carboni
embed
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
Lo riporta il Messaggero. Ma al Tribunale dei minori de L'Aquila si sono riservati di decidere. Una svolta potrebbe arrivare proprio sotto le Feste

Una figlia della famiglia nel bosco aveva una «bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori». Emerge anche questo nell’ordinanza degli stessi giudici d’Appello aquilani, che hanno rimandato ai colleghi minorili valutazioni sulle istanze portate dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Perché hanno pesato anche le condizioni di salute con cui una dei tre piccoli è arrivata nella casa famiglia di Vasto lo scorso 20 novembre. A riportarlo è il Messaggero. Lo scorso 4 dicembre, dopo l’udienza di comparizione al tribunale per i minori dell’Aquila, i giudici si sono riservati e in molti si aspettano una decisione proprio in corrispondenza del Natale.

Manca la documentazione del primo anno di homeschooling della bambina

Sono 23 le pagine dell’ordinanza a firma della presidente Nicoletta Orlandi. Ci sono «apprezzabili sforzi di collaborazione» della famiglia per abbattere «il muro di diffidenza» precedentemente mostrato
ma anche criticità da un punto di vista sanitario. La Corte conferma la possibilità di avvalersi dell’istruzione parentale ma per la figlia maggiore non esisterebbe documentazione relativa al primo anno. E data la situazione scolastica attuale i giudici sollevano dubbi sui certificati finora ottenuti. «Va evidenziato come le valutazioni di idoneità contrastino in modo eclatante con le condizioni di istruzione verificate dopo l’inserimento in casa famiglia, ove è emerso che la bambina non sa leggere e scrivere, né in inglese né in italiano».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Mi sputavano per strada, è un miracolo che non mi abbiano ammazzato». Carlotta Vagnoli e gli insulti in chat: «Era becera ironia»

2.

Le «vacanze forzate» dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, i vuoti di memoria e le versioni opposte: perché Laura Casagrande è indagata

3.

Dalla telefonata anonima alla testimonianza «contraddittoria»: chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi ora indagata

4.

Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita per cento metri, muore sul colpo un bimbo di 10 anni

5.

Drogava e stuprava la moglie da anni, i video delle violenze nella chat con migliaia di uomini: i messaggi su sostanze e dosi consigliate

leggi anche
Famiglia casa nel bosco
ATTUALITÀ

Perché la famiglia nel bosco resterà divisa a Natale

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini: «Però sono apprezzabili i progressi dei genitori»

Di Giovanni Ruggiero
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

I bambini nel bosco e lo “stupore” per la doccia, il caldo e i vestiti puliti: «Esprimono gioia e gratitudine»

Di Alessandro D’Amato