Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAbruzzoBambiniFamiglia nel boscoL'Aquila

La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini che dà torto ai genitori

19 Dicembre 2025 - 12:56 Giovanni Ruggiero
embed
Respinto il ricorso dei legali dei genitori contro la decisione del tribunale dell'Aquila. I bambini restano nella stessa struttura in cui c'è anche la madre

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la “famiglia nel bosco” la situazione resta, quindi, quella di cui all’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso.

Quando e come i genitori possono stare con i figli

I giorni delle feste di Natale, ma molto probabilmente anche quelli di Capodanno ed Epifania compresa, i tre bambini li trascorreranno a Vasto. Nella struttura è presente anche la madre, alla quale è permesso di vedere i figli per qualche ora al giorno. Il padre invece può far visita ai figli solo per tre giorni alla settimana. Trevallion si divide intanto tra il B&B sempre in zona Palmoli messo a disposizione gratis da un imprenditore locale e la casa al centro della vicenda, che dovrà essere ristrutturata.

La reazione di Salvini alla decisione della Corte d’Appello

È del leader della Lega Matteo Salvini la prima reazione alla decisione della Corte d’Appello dell’Aquila. Il vicepremier attacca sui social: «Per questi giudici una sola parola: VERGOGNA. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!».

La reazione di Matteo Salvini alla decisione della Corte d'Appell di L'Aquila sulla famiglia nel bosco
La reazione di Matteo Salvini alla decisione della Corte d’Appell di L’Aquila sulla famiglia nel bosco

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, i legali di Stasi: «Alberto escluso dalle tracce di Dna. Pronti a una revisione del processo». Cosa è successo oggi – Il video

2.

Morto mentre gioca a padel, l’ex sindaco e l’incidente fatale: Pasquale Allevi tradito dal campo

3.

Garlasco, la fiducia dei legali di Sempio: «Perizia fallata in partenza». In aula anche Stasi: «È un uomo forte»

4.

Ancora nei guai Enrico Varriale, lesioni a un’altra ex fidanzata: ora rischia una seconda condanna

5.

L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato «è congrua»: estinto il reato di reveng porn, condannato l’amico dj. Perché lei rifiuta di nuovo i soldi