Sorpreso durante un’estorsione, 20enne investe un carabiniere e scappa in auto: i militari aprono il fuoco e lo feriscono 

Il giovane aveva rubato il cellulare a un minorenne nel Pisano e chiedeva mille euro per restituirlo. Ad avvertire gli uomini dell’Arma la madre della vittima

Ha provato a fuggire dai carabinieri, montando velocemente in macchina e investendo con l’auto un militare, prima di prendersi un paio di pallottole nella spalla. È ricoverato in ospedale in stato di arresto un 20enne originario dell’Albania, rimasto ferito mentre si allontanava dal luogo dove era stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre tentava di estorcere centinaia di euro a un minorenne. I fatti sono accaduti a Bientina, in provincia di Pisa. Il giovane non è in pericolo di vita ed è piantonato nell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

La rapina e la denuncia della madre

Ad avvertire i carabinieri e spingerli a intervenire è stata la madre di un minorenne di Buti, il paesino vicino, a cui il 20enne e un complice – poi dileguatosi – avevano rubato il cellulare. Di fronte alle insistenti richieste per riaverlo, i due malviventi avevano fissato il prezzo: circa mille euro. È a questo punto che la madre del ragazzo si è recata a piedi alla stazione dei carabinieri più vicina raccontando al comandante della stazione di Buti ciò che stava avvenendo. I militari hanno aspettato che la giovane vittima fissasse con i due rapinatori un luogo e una data per il passaggio del denaro per poi recarsi lì.

I colpi intimidatori e le ferite che hanno frenato la fuga

Non appena hanno visto due uomini accerchiare la giovane vittima, i carabinieri sono usciti allo scoperto identificandosi e gettando nel panico i rapinatori. Uno dei due, fuggito a piedi, sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce. L’altro, il 20enne albanese, ha deciso di mettersi al volante e sgommare via. Dopo aver acceso il motore, ha però travolto un militare in servizio. I carabinieri hanno aperto il fuoco scaricando cinque colpi intimidatori. Due di questi avrebbero però raggiunto il giovane alla spalla costringendolo, dopo alcuni chilometri di fuga forsennata, a chiedere soccorso nei pressi di Montopoli Valdarno.

Le accuse

Proprio a Monopoli Valdarno, il giovane rapinatore è stato raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri che lo ha fermato disponendone l’immediato trasferimento nel pronto soccorso di Empoli. Qui è stato formalizzato l’arresto a suo carico con le accuse di rapina, tentata estorsione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere investito, portato all’ospedale di Pontedera, ha rimediato ferite non gravi giudicate guaribili in cinque giorni.