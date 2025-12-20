Era latitante da ottobre, si fa beccare dai carabinieri durante una diretta TikTok

Il 47enne era stato condannato in via definitiva a due anni e mezzo di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio. Dopo la sentenza era svanito nel nulla. O quasi

Era ricercato dallo scorso ottobre, ma a dispetto della sua condizione, che richiederebbe discrezione, non mancava i suoi appuntamenti su TikTok. E proprio mentre stava facendo una diretta sulla celebre piattaforma social, l’uomo, di 47 anni, è stato individuato e arrestato dai carabinieri a Poirino, nel Torinese. Lui, residente nella frazione Appendini, non era reperibile da mesi. I carabinieri della stazione di Chieri, impegnati da settimane nelle ricerche, lo hanno individuato grazie a un’attività di monitoraggio web.

Il saluto in serbo a migliaia di follower

Il 47enne, condannato in via definitiva a due anni e mezzo di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio, in particolare furti in case commessi in Piemonte e altre regioni, era sparito dopo la sentenza. Nessun domicilio stabile, tanti spostamenti. Tutto per sfuggire all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ivrea che però lo ha raggiunto stamane. Su TikTok, ricostruisce Fanpage, si chiamava “Caio Music”. Salutava spesso i suoi mille follower, con dirette improvvisate, con tanto di iniziale buongiorno o buonasera, per poi seguire con dei monologhi in serbocroato. Spesso lo accompagnava la sua fidanzata. Ed era presente anche lei, anche se non visibile, nella sua ultima diretta. Giovedì 11 dicembre una pattuglia dei carabinieri si è presentata davanti all’abitazione. Lui era ancora in soggiorno, con il cellulare in mano, intento nella diretta. Accanto la fidanzata, si stava pettinando i capelli, ignara di quello che stava per succedere, ricostruisce Fanpage. L’uomo si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Si trova nel carcere di Ivrea.

