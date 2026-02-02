Le serie tv in uscita a febbraio 2026: da Bridgerton a Portobello, ecco cosa vedere

Da non perdere anche Creatives su Prime Video e Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette su Disney+

Anche febbraio offre una gran quantità di serie tv per tutti gli appassionati. Il pezzo da 90 del mese di Netflix è sicuramente la seconda tranche di episodi della quarta stagione di Bridgerton, serie diventata ormai un cult. Molto interessante l’offerta di Disney+ dove spiccano due titoli. Il primo è Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, si tratta di una serie antologica nella quale vengono raccontate celebri storie d’amore che hanno fatto la storia. Il secondo è Paradise (seconda stagione), un appassionante spy story. Da non perdere neanche Creatives, nuova serie distribuita su Prime Video, la storia di un gruppo di ragazzi che creano una nuova agenzia pubblicitaria ma le cose presto sfuggiranno di mano. E poi, da non dimenticare, febbraio è il mese di Portobello, la serie sulla tragedia giudiziaria di Enzo Tortora che lancia la nuova piattaforma HBO Max Italia.

Prossime uscite su Netflix a febbraio 2026

Giovedì 5 febbraio – Avvocato di difesa (stagione 4)

La quarta stagione di Avvocato di difesa (serie statunitense tratta dai romanzi di Michael Connelly) vede l’avvocato Mickey Haller alle prese con la sfida più intima e complessa della sua carriera: mentre il suo nome viene coinvolto in un’accusa di omicidio legata alla scoperta di un cadavere nel bagagliaio della sua auto, deve cercare di dimostrare la propria innocenza in aula. Tra indagini serrate, tattiche legali e rapporti personali messi alla prova, la stagione esplora l’etica e le contraddizioni del sistema giudiziario americano. Il protagonista, interpretato da Manuel Garcia‑Rulfo, torna con il suo team per affrontare questo caso che ribalta le regole del gioco.

Giovedì 5 febbraio – Leonesse

In un futuro segnato da crisi economica e sociale, un gruppo di donne comuni si ritrova a lottare per la propria dignità e autonomia in un mondo che sembra non dare loro alcuna possibilità. Tra amicizie che diventano alleanze e scontri con un sistema ostile, la serie mette in scena storie di coraggio, resilienza e desiderio di riscatto. Ogni vicenda personale diventa un piccolo atto di rivoluzione quotidiana, reso ancora più intenso dalle interpretazioni, tra le altre, di Nicole Kidman e Zoe Saldana.

Venerdì 6 febbraio – Salvador

Un padre di famiglia vede tutte le sue certezze sgretolarsi quando scopre che sua figlia è coinvolta in un gruppo violenti neo‑nazisti, costringendolo ad avvicinarsi a quell’ambiente per provare a capirne le ragioni e tentare di strapparla a ideologie radicali. Ambientata nell’odierna Madrid, la serie miscela tensione sociale e dramma familiare con un ritmo serrato, esplorando i dilemmi morali di un uomo che affronta paura, amore e responsabilità sotto i riflettori.

Venerdì 6 febbraio – La regina del flow (stagione 3 parte 2)

La nuova parte della terza stagione riporta al centro Yeimy Montoya e Charly Flow, divisi tra ambizioni musicali, tensioni personali e un passato che continua a influenzare le loro scelte. Il successo nel mondo del reggaeton si scontra con fragilità emotive, rivalità e rapporti che cambiano, mentre la musica resta il vero campo di battaglia e di riscatto. La serie mantiene il tono melodrammatico tipico della telenovela, mescolando amori complicati, scontri di potere e sogni di rivincita. Nel cast tornano Carolina Ramírez e Carlos Torres, volti simbolo della serie, diventata un fenomeno internazionale.

Martedì 10 febbraio – Motorvalley

La serie segue tre personaggi nell’Emilia‑Romagna, cuore della Motor Valley, uniti dalla passione per i motori nonostante il passato turbolento. Arturo, ex pilota leggendario, cerca di rimettere insieme la propria vita, Elena vuole riprendersi l’azienda di famiglia, e Blu, giovane pilota, sfida i propri limiti. Tra gare del Campionato Italiano Gran Turismo, conflitti personali e relazioni complicate, la serie unisce adrenalina e dramma umano. Nel cast Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, protagonisti di una storia di riscatto e coraggio.

Giovedì 12 febbraio – Million-Follower Detective

Un detective digitale indaga su una serie di crimini legati ai social media, cercando di scoprire chi si nasconde dietro account misteriosi che influenzano e manipolano le vite degli utenti. Tra indizi virtuali e inganni online, la serie esplora i confini tra realtà e mondo digitale, mostrando quanto il potere della rete possa diventare pericoloso. La storia mette in luce tensioni sociali e morali legate all’uso dei social, senza dimenticare colpi di scena e suspense.

Venerdì 13 febbraio – Il museo dell’innocenza

La serie racconta la storia di un uomo ossessionato dall’amore per una donna di una classe sociale diversa, e di come questa ossessione lo porti a raccogliere oggetti e ricordi che raccontano la loro storia e la società di Istanbul tra passato e presente. Attraverso i gesti quotidiani e i legami sociali, la narrazione esplora temi come memoria, desiderio e solitudine. La serie è tratta dal romanzo omonimo di Orhan Pamuk.

Giovedì 19 febbraio – The Night Agent (stagione 3)

La stagione segue un agente governativo che lavora nell’ombra per prevenire minacce alla sicurezza nazionale, tra complotti, tradimenti e intrighi politici. Mentre cerca di proteggere il paese, deve affrontare dilemmi morali e alleanze fragili, con tensione costante e colpi di scena. La serie esplora il lato umano dei protagonisti e il prezzo delle scelte in un mondo dominato da segreti. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Matthew Quirk.

Giovedì 26 febbraio – Bridgerton (stagione 4 parte 2)

Benedict Bridgerton è al centro della scena mentre cerca di rintracciare la misteriosa dama conosciuta al ballo in maschera. Tra balli sfarzosi e pettegolezzi dell’alta società, il desiderio si scontra con le rigide etichette del tempo. La serie è tratta dalla celebre saga di romanzi rosa firmata da Julia Quinn.

Prossime uscite su Sky e NOW a febbraio 2026

Lunedì 2 febbraio – Under Salt Marsh

In una comunità costiera gallese, il ritrovamento di un corpo e la scomparsa di un bambino scuotono gli abitanti proprio mentre una tempesta catastrofica sta per abbattersi sul villaggio. Un thriller atmosferico dove i segreti del passato riemergono con la marea.

Mercoledì 4 febbraio – Fire Country (stagione 2)

Bode Donovan prosegue il suo difficile percorso di redenzione combattendo incendi boschivi nel Nord della California insieme a una squadra di detenuti. Tra pericoli mortali e tensioni familiari mai sopite, cerca di dimostrare di non essere più l’uomo di un tempo. La serie è ispirata alle esperienze reali di Max Thieriot.

Prossime uscite su Disney+ a febbraio 2026

Venerdì 13 febbraio – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Sotto i flash incessanti della New York anni ’90, l’erede della dinastia più amata d’America e l’enigmatica musa di Calvin Klein intrecciano un amore magnetico quanto distruttivo. Lui cerca di evadere dal peso di un cognome che è un destino, lei lotta per non affogare in un’attenzione mediatica che le toglie il respiro. Tra fughe a Martha’s Vineyard e liti furiose sul marciapiede, la loro unione diventa il simbolo di una perfezione fragile. Un idillio glamour e tormentato che corre inesorabile verso l’oscurità di quel fatidico volo sull’Atlantico, sigillando per sempre il mito.

Lunedì 23 febbraio – Paradise (stagione 2)

La seconda stagione riparte direttamente dagli eventi clou del finale della prima: dopo che Xavier Collins ha scoperto la verità sull’assassinio del Presidente e ha capito che la sua famiglia (inclusa la moglie Teri e la figlia Presley) potrebbe essere ancora viva, decide di lasciare il bunker di Paradise e avventurarsi nel mondo esterno dopo anni di isolamento.

Prossime uscite su Prime Video a febbraio 2026

Martedì 10 febbraio – Alex Cross (stagione 2)

La seconda stagione segue di nuovo Alex Cross, un detective della omicidi e psicologo forense che lavora a Washington D.C. e che ha la capacità di capire la mente dei criminali per individuarli e fermarli. In questa nuova stagione Cross è coinvolto in un’indagine ancora più pericolosa rispetto alla prima: deve dare la caccia a un vigilante spietato che prende di mira personaggi estremamente potenti e corrotti, in particolare magnati miliardari, uccidendoli uno dopo l’altro e lasciando indizi inquietanti.

Venerdì 20 febbraio – Creatives

Un gruppo di giovani creativi apre un’agenzia in una città di provincia, convinti che il lavoro possa essere anche un atto collettivo e umano, non solo profitto. Tra campagne improbabili, notti in bianco e sogni enormi, l’ufficio diventa una seconda casa, fatta di amicizie, amori e scontri di ego. Il successo arriva in fretta e li trasforma in un modello da imitare, ma crescere significa anche perdere pezzi per strada. Quando una crisi improvvisa mette in ginocchio l’azienda, l’utopia “prima le persone” si scontra con bollette, stipendi e responsabilità reali. Ognuno deve scegliere se salvare sé stesso o restare fedele all’idea che li aveva uniti. È la storia di un sogno collettivo che prova a sopravvivere quando l’entusiasmo non basta più.

Prossime uscite su Apple Tv a febbraio 2026

Venerdì 20 febbraio – L’ultima cosa che mi ha detto (stagione 2)

La seconda stagione de L’ultima cosa che mi ha detto riprende la storia anni dopo gli eventi della prima: Owen, il marito di Hannah, ricompare improvvisamente dopo cinque anni di latitanza, sorprendendo Hannah e la figliastra Bailey e gettando di nuovo le loro vite nel caos. Hannah e Bailey si trovano così a correre contro il tempo per cercare di ricomporre la loro famiglia e affrontare i segreti del passato prima che quegli stessi fantasmi li raggiungano di nuovo. La stagione esplora le tensioni emotive e i misteri irrisolti legati alla latitanza di Owen e al rapporto tra i tre, rivelando nuovi pericoli e rivelazioni mentre cercano di capire se e come possono stare insieme.

Venerdì 27 febbraio – Monarch: Legacy of Monsters (stagione 2)

La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters continua la saga dell’organizzazione Monarch mentre il destino del mondo resta appeso a un filo, con i protagonisti riuniti da segreti sepolti che li portano fino alla leggendaria Skull Island e a un misterioso villaggio dove un nuovo titanico mostro emerge dal mare. Gli effetti del passato creano tensioni fra alleati e nemici mentre crescono le minacce di un evento titanico globale, intrecciando dinamiche familiari e conflitti personali in un’epica avventura che amplia il MonsterVerse introdotto nella prima stagione.

Prossime uscite su HBO Max Italia a febbraio 2026

Venerdì 20 febbraio – Portobello

La serie Portobello racconta in sei episodi la vera vicenda di Enzo Tortora, uno dei volti più amati della televisione italiana degli anni ’80, conduttore del popolare programma Portobello. Durante il picco della sua carriera viene travolto da una clamorosa accusa di far parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di droga, basata su testimonianze fragili di pentiti. Arrestato e processato, Tortora affronta un lungo calvario giudiziario che lo porta dalla fama alla prigione, solo per essere infine completamente assolto da ogni addebito. È una storia di ingiustizia, media, potere e il prezzo umano di un errore giudiziario nel pieno degli anni ’80 in Italia.