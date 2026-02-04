Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia. Quattro morti, un ferito grave

04 Febbraio 2026 - 23:32 Stefania Carboni
Una quinta persona è stata portata via dall'abitazione in codice rosso. Leggermente intossicati anche tre carabinieri intervenuti sul posto

Un’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, mentre una quinta persona è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Secondo quanto riporta la Nazione non sarebbe in pericolo di vita. Anche tre carabinieri che sono entrati nell’abitazione si sarebbero leggermente intossicati.

Sul posto sanitari e vigili del fuoco

I sanitari sono intervenuti con i carabinieri e i vigili del fuoco poco dopo le 22 di questa sera. Presenti un’automedica, le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari, della Misericordia di Santa Gemma Galgani. Era stato allertato anche Pegaso, ma verificato il decesso delle 4 persone è stato rimandato indietro.

