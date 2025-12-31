Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido nel Bresciano: l’incidente per una stufa difettosa. In casa anche la madre e il fratello

Le persone intossicate sono tre: una donna di 30 anni, di nazionalità pakistana, e i suoi due figli di 5 e 3 anni. La madre e il bambino più grande sono stati portati in ospedale in codice giallo

Tragedia nel tardo pomeriggio a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove un bambino di tre anni ha perso la vita dopo essere rimasto intossicato dal monossido di carbonio all’interno della propria abitazione. Con lui sono rimasti coinvolti anche la madre e il fratellino maggiore, ora ricoverati ma fuori pericolo di vita.

Il malfunzionamento della stufa

Secondo quanto riferito dal 118, l’allarme è scattato quando in casa si è diffuso il gas inodore e altamente tossico. Le persone intossicate sono tre: una donna di 30 anni, di nazionalità pakistana, e i suoi due figli di 5 e 3 anni. I soccorritori hanno trasportato la madre e il bambino più grande all’ospedale Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Per il più piccolo, invece, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti emerge che all’origine dell’intossicazione ci sarebbe il malfunzionamento di una stufa presente nell’abitazione. Le autorità stanno ora svolgendo ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.