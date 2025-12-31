Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀBambiniBresciaGasInchiesteLombardia

Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido nel Bresciano: l’incidente per una stufa difettosa. In casa anche la madre e il fratello

31 Dicembre 2025 - 21:49 Cecilia Dardana
embed
incidente stradale torino
incidente stradale torino
Le persone intossicate sono tre: una donna di 30 anni, di nazionalità pakistana, e i suoi due figli di 5 e 3 anni. La madre e il bambino più grande sono stati portati in ospedale in codice giallo

Tragedia nel tardo pomeriggio a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove un bambino di tre anni ha perso la vita dopo essere rimasto intossicato dal monossido di carbonio all’interno della propria abitazione. Con lui sono rimasti coinvolti anche la madre e il fratellino maggiore, ora ricoverati ma fuori pericolo di vita.

Il malfunzionamento della stufa

Secondo quanto riferito dal 118, l’allarme è scattato quando in casa si è diffuso il gas inodore e altamente tossico. Le persone intossicate sono tre: una donna di 30 anni, di nazionalità pakistana, e i suoi due figli di 5 e 3 anni. I soccorritori hanno trasportato la madre e il bambino più grande all’ospedale Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Per il più piccolo, invece, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti emerge che all’origine dell’intossicazione ci sarebbe il malfunzionamento di una stufa presente nell’abitazione. Le autorità stanno ora svolgendo ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: è Aurora Livoli, 19enne di Latina

2.

Angelika Hutter investita da un’auto, è in fin di vita. Travolse e uccise bimbo, padre e nonna a Santo Stefano di Cadore

3.

Eredità Agnelli, l’inchiesta sui quadri spariti: «Sono 35»

4.

Spara al cinghiale, lo crede morto. Ma l’esemplare si rialza e lo uccide. Morto Luigi Rotondo

5.

Incidente alla funivia di Macugnaga: evacuati 100 sciatori, 3 i feriti. Cos’è successo

leggi anche
ostia petardo
ATTUALITÀ

Petardo esplode in mano a un uomo: muore a 63 anni alla periferia di Roma. L’ipotesi dell’ordigno rudimentale acquistato tramite canali illegali

Di Cecilia Dardana
cadavere venezia mira
ATTUALITÀ

Trovato in un campo nel Veneziano il corpo di un giovane: ha una ferita da arma da fuoco alla tempia. Si indaga per omicidio

Di Cecilia Dardana
madre figlia intossicate
ATTUALITÀ

Madre e figlia morte intossicate, sequestrati 19 alimenti: sospetti sui funghi sott’olio. Terminate le autopsie: «Occorre tempo»

Di Ugo Milano