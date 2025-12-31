Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Trovato in un campo nel Veneziano il corpo di un giovane: ha una ferita da arma da fuoco alla tempia. Cosa sappiamo

31 Dicembre 2025 - 15:20 Cecilia Dardana
Il corpo è stato trovato vestito e riverso su un fianco. Le indagini sono in corso, al momento non è esclusa nessuna ipotesi

Tragica scoperta a Mira, comune della provincia di Venezia. Questa mattina il corpo di un giovane, presumibilmente di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato ritrovato in un campo da un passante, che ha allertato i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il corpo è stato trovato vestito e riverso su un fianco. Sulla tempia c’è una ferita, compatibile con un colpo di arma da fuoco.

Il ritrovamento del corpo

A notare il corpo, poco prima di mezzogiorno, è stato un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini. Il cadavere si trovava nei pressi di un fossato per l’irrigazione dei campi. La morte risalirebbe presumibilmente a qualche giorno fa. Sul posto è stato chiamato il medico legale, assieme al magistrato di turno, con il comandante del Nucleo investigativo dell’Arma di Venezia, Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio. Le indagini sono in corso. Al momento non viene esclusa nessuna pista, nemmeno che si sia trattato di un gesto volontario.

