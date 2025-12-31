Il marito aggredito dal suo pitbull, la moglie lo uccide a coltellate: sequestrata l’arma

L'uomo è rimasto ferito in modo grave. L'intervento dei carabinieri di notte a Capena

Non ha visto alternative per salvare la vita del marito una donna che è stata costretta a uccidere il pitbull di famiglia, mentre stava aggredendo l’uomo nella loro abitazione vicino Roma. L’episodio è avvenuto nella notte a Capena, dove i Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo una chiamata al 112. Stando a quanto ricostruito, il cane ha improvvisamente attaccato il proprietario mentre si trovava in casa. L’uomo è riuscito a liberarsi dalla morsa dell’animale solo grazie all’intervento immediato della moglie, che ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il pitbull, uccidendolo.

L’uomo ricoverato in gravi condizioni ma fuori pericolo

La vittima dell’aggressione è stata trasportata in ospedale a Roma in gravi condizioni, ma secondo quanto comunicato non sarebbe in pericolo di vita. I militari hanno sequestrato il coltello utilizzato dalla donna, mentre la carcassa dell’animale è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4 per gli accertamenti del caso.