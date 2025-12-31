Madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia, il padre migliora. Oggi le autopsie: i sospetti sui funghi velenosi

I legali della famiglia: «Vogliamo capire se la risposta dei medici è stata adeguata»

All’ospedale Cardarelli di Campobasso è il giorno delle autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi in seguito a una sospetta intossicazione. Alle 9.30 di oggi, mercoledì 31 dicembre, è cominciato l’esame autoptico, eseguito dai due consulenti incaricati dalla procura: Benedetta Pia De Luca e Francesco Battista Laterza. Partecipano, inoltre, i vari consulenti nominati dai legali dei familiari delle vittime e degli indagati.

Ancora ricoverato il marito

In attesa di conoscere le conclusioni degli esperti, emergono nuovi dettagli su cosa avrebbe potuto portare alla morte di madre e figlia. A suggerire una possibile soluzione è Gianni Di Vita, padre della piccola Sara e marito di Antonelli Di Ielsi. Anche lui ha mostrato sintomi tipici di un’intossicazione ed è al momento ricoverato al Cardarelli di Campobasso. «Sto meglio, non riesco ancora a capire cosa sia successo», ha detto l’uomo nelle scorse ore.

L’ipotesi funghi velenosi

Secondo quanto scrive Repubblica, i medici hanno escluso il botulino o una contaminazione della farina con del veleno per topi. Nel mulino della famiglia non ci sono state derattizzazioni perché non c’è mai stata presenza di topi, ma solo esche per piani di prevenzione programmati. I medici si starebbero concentrando, piuttosto, su una conserva sott’olio con funghi, forse velenosi. L’ipotesi, ancora non supportata da analisi concrete, è che lì in mezzo ci sia finita anche un’amanita falloide, uno dei funghi più pericolosi e facili da confondere, letale anche in piccole dosi. I campioni di sangue e urine dei due familiari sopravvissuti – il padre Gianni di Vita, ricoverato, e la figlia maggiore, che non ha mai accusato alcun sintomo – sono stati sottoposti a vari test tossicologici. «È fondamentale comprendere cosa abbia causato la morte delle due donne per capire se e in che misura la risposta dei medici sia stata adeguata, spiega l’avvocato Paolo Lanese a Repubblica.