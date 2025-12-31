Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Ai domiciliari per Codice Rosso ma vuol fare l’influencer. La fuga dopo la balla ai carabinieri: come si è fatto scoprire

31 Dicembre 2025 - 11:01 Giulia Norvegno
Auto carabinieri
Il 36enne in provincia di Crotone e il suo piano colabrodo per lasciare, almeno per un po', i domiciliari. La passione per i social che lo ha tradito

La scusa era che doveva andare in ospedale perché stava male, ma il piano dell’aspirante influencer agli arresti domiciliari faceva acqua da tutte le parti sin dalle prime battute. Un 36enne di Cirò Marina arrestato per reati di Codice Rosso ha contattato il 26 dicembre la Centrale operativa dei Carabinieri. Ai militari ha spiegato di doversi allontanare urgentemente dall’abitazione a causa di un malore. L’uomo aveva specificato che si stava dirigendo verso l’ospedale di Crotone a bordo di un’ambulanza.

Nessuna traccia di accesso in ospedale: scatta la denuncia

I militari dell’Arma, però, lo hanno scoperto poco dopo impegnato in una diretta video su TikTok: prima all’interno di un’auto, poi mentre camminava tranquillamente per le strade del centro di Crotone. A casa sua, ovviamente, l’uomo non c’era, come hanno subito verificato i carabinieri. Al rientro in serata, il trentaseienne non è stato in grado di esibire alcun documento sanitario che attestasse l’accesso al pronto soccorso. Per lui è inevitabilmente scattata la denuncia per evasione.

