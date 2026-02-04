Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAEmilia-RomagnaLegaMatteo SalviniModenaRoberto Vannacci

Vannacci: «È Salvini il traditore, la mia destra è vera»

04 Febbraio 2026 - 19:35 Stefania Carboni
embed
roberto vannacci
roberto vannacci
L'ex generale: «Lui per anni ha detto che andava demolita la legge Fornero, invece poi china il capo»

L’ex generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, è chiaro e dichiara a Repubblica: «Il traditore è Salvini». «I miei princìpi e i miei valori rimangono fissi – ha spiegato – Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio». E ribadisce: «La mia è una destra vera, forte. Che non significa nera, ma vera». «Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione», ha aggiunto l’ex generale. «Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita la legge Fornero, invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma». E infine: «È Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo».

L’incontro a Modena

Vannacci parlerà stasera a Modena di remigrazione, uno dei suoi temi forti. Prima dell’incontro con 350 sostenitori (ma le richieste di partecipazione riferisce il Corriere erano più di 3 mila), terrà una breve conferenza stampa.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Così Mattarella ha riscritto il decreto sicurezza

2.

Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci

3.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

4.

Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata

5.

Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s

leggi anche
roberto vannacci lascia lega nuovo partito
POLITICA

La regia di Bannon, la festa di Renzi e il nuovo partito: cosa c’è dietro l’addio di Vannacci alla Lega

Di Alessandro D’Amato
giubilei vannacci
POLITICA

Quando Francesco Giubilei non odiava Vannacci «il traditore» ma offriva il suo aiuto per “Il mondo al contrario” contro «ogni censura»

Di Stefania Carboni
POLITICA

Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s

Di Franco Bechis