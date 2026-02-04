Vannacci: «È Salvini il traditore, la mia destra è vera»

L'ex generale: «Lui per anni ha detto che andava demolita la legge Fornero, invece poi china il capo»

L’ex generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, è chiaro e dichiara a Repubblica: «Il traditore è Salvini». «I miei princìpi e i miei valori rimangono fissi – ha spiegato – Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio». E ribadisce: «La mia è una destra vera, forte. Che non significa nera, ma vera». «Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione», ha aggiunto l’ex generale. «Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita la legge Fornero, invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma». E infine: «È Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo».

L’incontro a Modena

Vannacci parlerà stasera a Modena di remigrazione, uno dei suoi temi forti. Prima dell’incontro con 350 sostenitori (ma le richieste di partecipazione riferisce il Corriere erano più di 3 mila), terrà una breve conferenza stampa.