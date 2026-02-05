Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Fisco, nel 2025 scovati 200 mila evasori totali: «In arrivo 2,4 milioni di lettere compliance»

05 Febbraio 2026 - 10:44 Alba Romano
Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate: «Circa il 43% era completamente sconosciuto al fisco»

«Quest’anno invieremo 2,4 milioni di lettere di compliance, che nella maggior parte dei casi possono essere considerate semplici promemoria per i contribuenti». Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, intervenendo a Telefisco del Sole 24 Ore. Carbone ha inoltre chiarito che «non esiste alcun automatismo nei controlli, né viene utilizzata l’AI generativa», spiegando che lo scorso anno sono state analizzate milioni di posizioni, ma solo una parte si è poi tradotta in attività di verifica. «Nel 2025 abbiamo individuato oltre 200mila evasori totali: tra il 57 e il 60 per cento non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, mentre circa il 43% (86 mila) era completamente sconosciuto al fisco», ha concluso.

Lettere di compliance, avvisi anche su AppIO

Nel 2025 e ancora di più nel 2026 l’Agenzia delle Entrate potenzierà l’uso di AppIO come canale di comunicazione con i contribuenti, anche per l’invio delle lettere di compliance. Avviata nel 2024, l’iniziativa consente l’invio di messaggi informativi e personalizzati: oggi l’App – scrive il Sole 24 Ore – gestisce oltre 30 tipologie di notifiche e nel 2025 ne sono state inviate più di 20 milioni.

Nel 2025 sono state avviate le notifiche push collegate alle comunicazioni di irregolarità, in particolare alle lettere di compliance inviate ai proprietari di immobili interessati da interventi di ristrutturazione agevolati. Rientrano inoltre le comunicazioni di fine istruttoria con esito negativo delle attività di controllo. L’obiettivo è ampliare progressivamente i casi in cui l’app segnalerà l’arrivo di comunicazioni legate all’attività di compliance.

