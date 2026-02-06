Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Boccia (Pd): Il Dl Sicurezza è un decreto fuori dalla Costituzione, lo avverseremo – Il video

06 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2026 “La sicurezza è un valore non negoziabile, entro i limiti della costituzione. Questo sforzo comune è la dimostrazione, nonostante le provocazioni della destra, l'utilizzo dei numeri parlamentari come muscoli alternativi anche al confronto unitario che è stato più volte chiesto. Lo diciamo perchè noi abbiamo messo sul tavolo delle proposte chiare, che tra l'altro non nascono nemmeno oggi. Le proposte unitarie delle opposizioni sulle necessità di togliere i fondi ai centri in Albania e concentrarli sulle forze dell’ordine, è una mozione unitaria dell’opposizione sulla quale non ha mai risposto questo governo. Lì ci sono proposte chiare. L’unica cosa che non possiamo consentire a Giorgia Meloni è di utilizzare come clava quello che è successo Torino per intervenire contro lo Stato di diritto con strumenti che hanno già deciso di essere la loro strategia” così il senatore Boccia in un punto stampa al Senato. Courtesy: Augusto Cantelmi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

