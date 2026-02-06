Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Comitato Remigrazione alla Camera Bonelli a Forgiuele: "Un oltraggio al Parlamento, chiedi scusa" – Il video

06 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Lega con esponenti neofascisti. Durante l'occupazione, Bonelli ha gridato a Forgiuele: "Questa è la casa di Giacomo Matteotti, di Angela Gotelli che tu nemmeno sai chi fosse, la casa di Teresa Mattei. E' la casa di coloro i quali, madri e padri costituenti, hanno dato la vita nella liberazione e nella lotta antifascista, e tu stai portando Luca Marsella, un fascista dichiarato, tu stai portando Ivan Sogari, nazista dichiarato, e ti sei assunto una responsabilità. Questo è un oltraggio, dovresti chiedere scusa". Courtesy: Augusto Cantelmi Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

