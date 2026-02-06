Comitato Remigrazione alla Camera, Fratoianni (Avs): "Fascisti e nazisti qui non sono i benvenuti" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Il Parlamento è la casa della Repubblica, della Costituzione antifascista, della democrazia italiana. I neonazisti e i neofascisti non sono benvenuti dentro le aule del Parlamento. Oggi noi abbiamo fatto rispettare la Costituzione italiana. E' una cosa molto semplice. Chi è nazista e chi è fascista qua dentro non può entrare" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, dopo aver occupato la Sala Stampa della Camera dei Deputati per impedire lo svolgersi di una conferenza del Comitato Remigrazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev