Conferenza di estrema destra alla camera, Ricciardi (Avs): No spazi pubblici ai neofascisti – Il video

(Agenzia Vista) 30 gennaio 2026 “Siamo in un momento, basta vedere quello che succede in America con L’ICE e che l'Italia vuole riprodurre questo modello, l'antifascismo deve tornare anche a una pratica così, dove gli spazi non vengono concessi, punto. Perché per troppo tempo si è tollerato, si è dato spazio a questa gente, lo dico anche ai grandi gruppi editoriali che hanno dato visibilità a determinate persone che oggi ritroviamo in Parlamento, alcuni sono in maggioranza, alcuni al loro Parlamento. L'antifascismo deve ritornare a una pratica quotidiana e fatta con questo metodo” così il deputato Ricciardi in piazza Montecitorio dopo l’occupazione della sala stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev