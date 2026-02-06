Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Dl Sicurezza, Piantedosi: "Su fermo preventivo colloquio proficuo con il Colle, non è liberticida" – Il video

06 Febbraio 2026 - 17:46 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 "Confermo che viene introdotta la previsione del fermo di prevenzione. Preciso che l'interlocuzione con il Quirinale è stata sempre molto proficua, da ultimo ieri, ma è stata sempre molto proficua. Non è una legge liberticida, è prevista in quasi tutti i Paesi europei. Ci sono state giuste sottolineature ma il testo esce come era stato proposto sin dall'inizio" così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presentando il nuovo dl Sicurezza nella conferenza a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

