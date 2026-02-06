Giuli: "Mostra su Franco Battiato al Maxxi meravigliosa, coronamento di un sogno" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Una mostra meravigliosa, personalmente è il coronamento di un sogno che abbiamo coltivato fin da quando mi sono insediato alla presidenza del Maxxi alla fine del 2022. E' una mostra emozionante e oggettivamente unica, credo che verrà ricordata come la più bella mostra di tutti i tempi su Franco Battiato. Cosa rappresenta Battiato? Rappresenta l'ingegno multiforme della cultura italiana che riesce a esprimersi in tutti i campi espressivi immaginabili, quindi la musica, l'arte, la cinematografia. Battiato è stato un artista in ogni senso, in ogni senso. Il messaggio politico di Battiato si chiama licenza poetica" così il Ministro Giuli a margine dell'inaugurazione dell mostra su Franco Battiato al Maxxi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev